O início da turnê do adeus musical da Xuxa no último sábado (25), fez a internet brasileira entrar em uma celebração nostálgica. Com ingressos esgotados na estreia e uma segunda apresentação já agendada na capital paulista para esta sexta-feira (31) — antes de seguir para Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro —, o estrondo da abertura refletiu imediatamente nos indicadores de interação online.

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A expressão “Turnê de Despedida” teve alta de 993% na Open Web, alcançando 16 mil pageviews, segundo levantamento exclusivo da Taboola, líder global em oferecer performance em escala para anunciantes.

Turnê a nave

Já o termo oficial do show, “O Último Voo da Nave”, registrou um salto de 47.995% em interesse, acumulando 96 mil pageviews com um pico agudo no fim de semana de estreia. No centro dessa engrenagem, a própria “Xuxa” consolidou 1,4 milhão de visualizações de páginas, ostentando um crescimento de 228% no ecossistema digital.

“Os dados revelam que o reencontro da Xuxa com o público funcionou como um propulsor de atenção no ecossistema online. O brasileiro correu para vivenciar esse momento em tempo real, gerando picos imediatos de audiência que acompanham o tamanho e a importância dessa despedida dos palcos”, analisa José Luiz de Genova, Managing Director LATAM da Taboola.

A experiência interativa e saudosista da turnê também direcionou a atenção do público para os símbolos mais marcantes da trajetória da apresentadora. O interesse pelo termo “Paquitas” registrou uma explosão de 1.495% na Open Web, com 50 mil pageviews, impulsionado pelas matérias que relembram as assistentes de palco e a participação de ex-integrantes no projeto.

O clássico título “Xou da Xuxa” somou 203 mil pageviews com uma alta expressiva de 168.908% de interesse, enquanto a alcunha “Rainha dos Baixinhos” garantiu 81 mil visualizações de páginas e crescimento de 484%.

“Essa movimentação paralela por termos como Paquitas e Xou da Xuxa mostra que o espetáculo também opera sob a força da memória afetiva transgeracional. O público consome o show como um tributo à própria infância e um resgate essencial da história cultural do país”, finaliza Genova.

Sobre a Taboola

A Taboola capacita empresas a crescer por meio de tecnologia de publicidade de performance que vai além de search e social, oferecendo resultados mensuráveis em escala.

A Taboola trabalha com milhares de anunciantes que investem diretamente no Realize, sua plataforma publicitária avançada, alcançando 600 milhões de usuários ativos diariamente nos principais publishers do mundo. Grandes publishers como NBC News, Yahoo, e fabricantes de dispositivos como Samsung e Xiaomi, utilizam a tecnologia da Taboola para expandir sua audiência e receita, tornando o Realize uma solução única, com algoritmos especializados e alcance incomparável.

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