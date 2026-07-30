Dois ex-vereadores tentam renascer na região como candidatos a deputado estadual nas eleições deste ano em Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Os dois estão no PSDB, partido que já dominou a região com prefeitos em Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré nos últimos 20 anos.

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Batoré foi candidato a vereador em 2024 pelo nanico Agir (que elegeu um vereador em Santa Bárbara), mas Malheiros desistiu da campanha mesmo tendo mandato em Americana.