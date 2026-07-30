A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, está ampliando o acesso à educação ambiental em Americana (SP). Por meio do apoio ao projeto “Navegando nas Águas do Conhecimento”, desenvolvido pelo Barco Escola da Natureza, a companhia contribuirá para que cerca de 300 pessoas sejam atendidas mensalmente em atividades voltadas à conscientização sobre preservação da água, conservação ambiental, biodiversidade, mudanças climáticas e cidadania ambiental.

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As ações são realizadas no Rio Atibaia e no Reservatório de Salto Grande, aproximando estudantes, educadores, integrantes da comunidade, organizações da sociedade civil e universidades da realidade dos recursos hídricos da região e da importância de sua preservação.

“A transformação social acontece quando conhecimento e prática caminham juntos. Ao apoiar projetos que aproximam as pessoas dos recursos naturais, fortalecemos a educação ambiental e contribuímos para que crianças, jovens e adultos compreendam seu papel na construção de um futuro mais sustentável”, afirma Olívia Mira, consultora Socioambiental da Suzano.

O projeto oferece uma experiência de aprendizado que vai além da sala de aula. Os participantes realizam visitas monitoradas ao Rio Atibaia e ao Reservatório de Salto Grande, observam o ambiente natural e participam de dinâmicas de grupo, exposições temáticas, atividades interativas e experiências de campo. Recursos audiovisuais complementam as ações, facilitando a compreensão sobre a conservação dos recursos hídricos e os impactos das atividades humanas no meio ambiente.

As atividades são adaptadas para diferentes faixas etárias e estimulam a participação ativa dos estudantes e da comunidade, promovendo a reflexão sobre sustentabilidade, preservação da biodiversidade e uso consciente da água.

Com o apoio da Suzano, o projeto ampliará sua capacidade de atendimento, priorizando estudantes de áreas com maior vulnerabilidade social em Americana e expandindo as ações de educação ambiental para a população local, organizações do terceiro setor e demais parceiros.

“A parceria com a Suzano viabilizará a ampliação dos nossos atendimentos e permitirá incluir alunos das escolas estaduais, que anteriormente não conseguíamos atender. Isso é extremamente importante para o fortalecimento e alcance do projeto”, afirma Suelen Passarini, presidente da Associação Barco Escola da Natureza.

A iniciativa busca democratizar o acesso ao conhecimento, fortalecer a conscientização ambiental e incentivar atitudes que contribuam para a conservação dos recursos naturais. Referência em educação ambiental na região, o Barco Escola da Natureza desenvolve atividades práticas que conectam teoria e vivência, promovendo informação, conscientização e formação cidadã de forma participativa e acessível. Entre seus principais marcos estão a criação das embarcações educativas, a qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), em 2003, e o atendimento contínuo a estudantes, instituições e comunidades.

A ação também integra o compromisso da Suzano de gerar valor compartilhado nos territórios onde atua, apoiando iniciativas capazes de fortalecer as comunidades, ampliar o acesso à educação ambiental e contribuir para a construção de um futuro mais sustentável.

Barco Escola da Natureza

O Projeto Barco Escola teve início no ano 2000 com o objetivo de promover a Educação Ambiental e ampliar o acesso da sociedade a informações sobre os impactos da poluição das águas em níveis regional, nacional e global. A partir dessa temática central, são desenvolvidas atividades educativas que relacionam as questões ambientais com os desafios sociais contemporâneos.

Em 2003, a Associação Barco Escola da Natureza passou por uma importante mudança institucional, deixando de atuar como Organização Não Governamental (ONG) para tornar-se Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999. A qualificação foi concedida pela Secretaria Nacional de Justiça.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável.

Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis. Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report®, Mimmo®, entre outras. Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ).