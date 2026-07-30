Um homem que ameaçou a ex com faca ‘no escuro’ e foi detido pela polícia em Sumaré na noite desta quarta-feira. O caso aconteceu na rua Maria Zezinha Diniz- Jardim Bom Retiro.

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O homem de 33 Anos foi acusado pela ex-esposa de 32 Anos. A equipe policial foi acionada via 190 para atender a uma ocorrência de violência doméstica.



No local, a vítima relatou que, após receber ameaças do ex-companheiro ao longo do dia, ele invadiu a residência ao pular o portão, apagou as luzes do imóvel e deixou uma faca sobre a bancada da cozinha. A mulher informou ainda que já havia sido agredida fisicamente no dia anterior, apresentando lesão no braço.

O individuo deixou o local antes da chegada da equipe policial, porém foi localizado em um estabelecimento comercial nas proximidades e abordado. A vítima foi encaminhada à unidade de pronto atendimento, onde recebeu atendimento médico e teve constatadas lesões decorrentes das agressões. As partes foram conduzidas à unidade policial onde o individuo permaneceu preso, à disposição da Justiça.

Além de Sumaré, 2 foragidos em Hortolândia

OCORRÊNCIA1: CAPTURA DE PROCURADO Logradouro: Avenida Olivio Franceschini, Parque Ortolândia – Hortolândia Procurado: 23 Anos

Na noite de quarta-feira (29), durante patrulhamento a equipe policial recebeu informações de que o proprietário de uma motocicleta era procurado pela Justiça.

Após diligências, a motocicleta foi localizada e abordada. Durante a fiscalização, constatou-se que o condutor não possuía habilitação. Enquanto eram adotadas as medidas administrativas de trânsito, o proprietário do veículo compareceu ao local.

Em consulta aos sistemas policiais, foi confirmado que o homem era procurado pela Justiça pelos crimes previstos no Art. 180 do Código Penal – Receptação e Art. 311 do Código Penal – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Diante dos fatos, ele foi conduzido à unidade policial, permanecendo preso, à disposição da Justiça.

OCORRÊNCIA2 : CAPTURA DE PROCURADO Logradouro: Rua da Ema – Jardim Boa Esperança- Hortolândia Procurado: 34 Anos

Na noite de quarta-feira (29), durante patrulhamento em Hortolândia, a equipe policial abordou um indivíduo que tentou se identificar utilizando o nome do próprio irmão.

Após consulta aos sistemas policiais, foi constatada sua verdadeira identidade, bem como a existência de um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de furto (art. 155 do Código Penal).

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à unidade policial, permanecendo preso, à disposição da Justiça.