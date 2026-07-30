Um dos grandes grupos do varejo de Americana estaria com os dias contados. A empresa, que tem décadas de existência e unidades na cidade e em Santa Bárbara, passa pela crise da transição familiar. O investimento em um shopping foi visto como ‘atitude acertada’, mas talvez fora do tempo.

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Analistas de mercado apontam que a empresa sofre nos últimos anos por não ter se adaptado ao comércio eletrônico e visto a crise se agravar durante e após a pandemia. O veterano proprietário teria se afastado e a disputa entre os filhos pelo controle hoje teria agravado os problemas de gestão.

Recentemente, funcionários teriam sido informados da gravidade da crise que se abate sobre a empresa.

ESPERANÇA NO DIA DAS CRIANÇAS EM AMERICANA-

A empresa pode tentar respirar com as vendas no Dia Das Crianças, que vem em 2 meses, mas tem quem aposte que não chega aberta até lá.