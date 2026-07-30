Para o pré-candidato a deputado estadual Molina (Republicanos), a falta de um hospital infantil de referência continua sendo uma das maiores carências da saúde pública na região de Americana. Ele afirmou que chegou o momento de transformar essa realidade com a implantação de um hospital infantil regional, custeado pelo Governo do Estado de São Paulo.

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Ao defender a proposta, Molina resgata a lembrança do antigo Hospital Infantil André Luiz, que marcou gerações de famílias da região.

Fala Molina

“Quem é pai ou mãe se lembra do Hospital André Luiz e da segurança que ele representava. Hoje, infelizmente, isso não é mais possível. Precisamos recuperar esse sonho e oferecer um atendimento especializado, humanizado e de qualidade para toda a região.”

Segundo Molina, os municípios não têm condições financeiras de manter uma estrutura desse porte sozinhos. Por isso, a solução passa pelo Governo do Estado.

“Um hospital infantil regional só sairá do papel com representatividade, articulação e parceria com o Estado. Essa é uma luta que vale a pena, porque cuidar das nossas crianças é garantir um futuro melhor para toda a região.”

Para Molina, investir em um hospital infantil regional significa devolver às famílias a tranquilidade de saber que seus filhos terão atendimento especializado perto de casa, sem a necessidade de longos deslocamentos em momentos de urgência.