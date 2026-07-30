O Shopping ParkCity Sumaré recebe neste fim de semana, dias 1 e 2 de agosto, mais uma edição da Aventura Pokémon, um dos eventos mais aguardados pelos fãs da cultura pop japonesa. Com participação gratuita, a atração será das 15h às 20h, na Praça de Alimentação.

As encantadoras e superpoderosas criaturas estão de volta para proporcionar uma experiência divertida, nostálgica e cheia de interação para o público de todas as idades. A iniciativa é uma parceria com a loja Yup Presentes.

O evento reúne colecionadores, jogadores e admiradores da franquia em uma programação especial, celebrando um universo que conquista diferentes gerações. Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity, explica que os participantes poderão trocar cartas, disputar batalhas de Pokémon, concorrer a premiações e aproveitar diversas atividades interativas. Para participar, basta comparecer ao local da programação.

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“Pokémon é uma das franquias mais famosas do entretenimento e com este evento o Shopping ParkCity Sumaré reafirma seu compromisso de promover diversão e conectar o público a experiências incríveis e memoráveis”, afirma Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Serviço: “Aventura Pokémon”

Quando: dias 1 e 2 de agosto, sábado e domingo.

Horário: das 15h às 10h.

Local: Praça de Alimentação.

Entrada gratuita

Sobre o Shopping ParkCity Sumaré

O Shopping ParkCity Sumaré é o primeiro e único centro de compras da cidade e está localizado no melhor lugar de Sumaré, na Avenida Rebouças. Inaugurado em novembro de 2019 com todas as facilidades de acesso, o Shopping conta com um mix de lojas âncoras, megalojas e lojas satélites com uma ampla variedade de grifes feminina, masculina, jovem e infantil, além de acessórios, calçados, joias, presentes, e uma oferta completa de serviços. O ParkCity Sumaré conta com uma unidade do Savegnago Supermercados, além de opções de lazer, cultura e gastronomia. Também possui cinco salas de cinema do Grupo Cine com capacidade total para 500 pessoas e a Academia Inova, rede que está entre as melhores operações desta atividade.

Site: www.parkcitysumare.com.br