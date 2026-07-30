Em outubro de 2025, um trabalhador de 50 anos enviou uma foto pelo WhatsApp que mudou o seu histórico médico recente. A imagem mostrava o visor do seu glicosímetro marcando 448, um nível quatro vezes acima do normal. A resposta da equipe de enfermagem que recebeu o alerta levou apenas alguns minutos, orientando o paciente a ir imediatamente ao pronto-atendimento.

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Ele recebeu a insulina necessária e teve alta no mesmo dia, sem precisar de internação.

Quando os índices de açúcar no sangue atingem esse patamar, o corpo inicia um processo de intoxicação severa cuja evolução para uma internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) costuma ocorrer em poucos dias. No setor privado de saúde, o custo de uma internação por descompensação grave de diabetes varia entre R$ 8 mil e R$ 25 mil. O custo da mensagem de texto que interceptou a crise foi zero.

Este cenário ilustra um movimento mais amplo que especialistas estão chamando de medicina do futuro, onde a inteligência artificial, aplicativos de mensagens e a análise preditiva de dados saem dos laboratórios e passam a ditar o ritmo da saúde corporativa. O caso faz parte de um levantamento de trajetórias clínicas reais acompanhadas continuamente pela plataforma de saúde Axenya, principal healthtech do Brasil em gestão de saúde corporativa baseada em dados, demonstrando que um sinal captado no momento certo transforma o desfecho do paciente e quebra a cadeia de custos que chegaria inevitavelmente ao plano de saúde da empresa.

“Durante anos, a sinistralidade foi tratada como um custo externo, discutido só no reajuste anual. Essas trajetórias mostram que boa parte das internações de alta complexidade pode ser interrompida semanas antes, com um único dado captado na hora certa. Não estamos reduzindo custo depois da crise, estamos impedindo a crise”, diz Dra. Aline Pasiani, Diretora Médica da Axenya

Sinistralidade deixa de ser destino (foto)

Essa nova abordagem desafia diretamente a lógica tradicional de benefícios das companhias. Historicamente, a sinistralidade, que é o índice de uso do plano de saúde, tem sido tratada pelo mercado como um elemento externo e inevitável, discutido apenas no momento do reajuste anual dos contratos. Os novos modelos de gestão focados em dados demonstram o oposto, comprovando que uma parcela expressiva das despesas hospitalares de alta complexidade pode ser evitada se a janela de monitoramento for mensal e proativa, em vez de anual e retrospectiva.

O impacto dessa vigilância constante fica evidente no acompanhamento de patologias crônicas ou tratamentos complexos. Em outro caso monitorado, um homem de 63 anos com câncer intestinal realizou 12 sessões de quimioterapia sem registrar nenhuma ida não programada ao pronto-socorro. Estatísticas médicas indicam que um em cada cinco pacientes nessa condição acaba internado por intercorrências ao longo do tratamento. A estabilidade foi garantida porque um pico de pressão arterial foi identificado em um acompanhamento de rotina, antes do surgimento de sintomas, permitindo o ajuste imediato da medicação pelo médico.

O mesmo princípio de antecipação aplica-se à saúde mental. Uma paciente de 32 anos com quadro psiquiátrico grave, que acumulava histórico de internação, completou 24 meses de estabilidade sob monitoramento contínuo. Mesmo atravessando períodos de luto e trocas de medicação, cada princípio de crise foi identificado e contido na origem, contrariando as taxas de reinternação da literatura médica para esse perfil, que giram em torno de 40% no período de um ano.

“O problema enfrentado pelo setor não é a falta de dados, uma vez que o médico do trabalho já dispõe de acesso a exames, índices de absenteísmo, relatórios do plano de saúde e informações do SESMT. O gargalo real é a ausência de um método que conecte essas diferentes fontes em um ciclo contínuo de decisão”, continua. De acordo com a especialista, o mercado precisa migrar do conceito abstrato de prevenção para uma cultura de vigilância ativa, capaz de isolar o risco antes que ele se transforme em um evento grave.

Sobre a Axenya

A Axenya é uma plataforma inteligente de saúde corporativa que ajuda empresas a comprar e usar serviços de saúde de forma mais eficiente. Combina inteligência de dados, IA preditiva e navegação clínica própria para prevenir problemas de saúde antes que se tornem custos elevados.