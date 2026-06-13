Foi identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, moradora de Jandira (SP) e professora de Educação Física, a jovem que morreu na manhã deste sábado (13) durante uma atividade de rope jump na Ponte do Esqueleto, em Limeira.

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Segundo a Polícia Militar, ela foi lançada da plataforma sem que a corda de segurança estivesse conectada ao equipamento, sofrendo uma queda de cerca de 40 metros.

Equipes de resgate foram acionadas, mas a morte foi constatada no local. O caso é investigado pela Polícia Civil, e seis pessoas foram presas.

Prefeito de Limeira entrou no caso da morte de Maria Eduarda

Em entrevista, o prefeito Murilo Felix culpou o governo federal pela manutenção da ponte e disse que vai tomar medidas para a interdição do local.

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