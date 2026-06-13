O vereador Renan de Angelo (Podemos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a existência, funcionamento e abrangência do cadastro municipal de atletas.

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De acordo com o parlamentar, a iniciativa tem como objetivo compreender como o município identifica e acompanha os esportistas que representam Americana em competições regionais, estaduais, nacionais e até internacionais, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao esporte.

No documento, Renan questiona se existe um cadastro oficial de atletas, quantos esportistas estão atualmente registrados, quais modalidades esportivas são contempladas e quais são os critérios para realização do cadastramento. O requerimento também busca esclarecer se o cadastro é utilizado para concessão de benefícios, bolsas, transporte, auxílios ou outras formas de incentivo ao desenvolvimento esportivo.

Ações

Segundo o autor, o levantamento dessas informações permitirá avaliar possíveis ações futuras voltadas ao incentivo esportivo, ao reconhecimento dos talentos locais e ao aprimoramento dos programas municipais destinados aos atletas.

Fala Renan de Angelo

“O esporte transforma vidas, promove inclusão social, saúde e oportunidades. Para que possamos fortalecer ainda mais o setor esportivo em Americana, é fundamental conhecer a realidade dos nossos atletas e entender quais ferramentas o município possui para apoiá-los e valorizá-los”, destaca Renan.

O vereador também solicita informações sobre possíveis planos de ampliação e atualização do cadastro, bem como sobre os canais disponíveis para que atletas e a população tenham acesso às informações relacionadas aos programas de incentivo esportivo.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária de terça-feira (10) e será encaminhado ao poder executivo para resposta.

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