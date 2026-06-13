Moça de 24 anos morreu na hora. Um vídeo flagra o exato momento do acidente que terminou com a morte de uma jovem de 24 anos na manhã deste sábado (13), em Limeira.

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Segundo informações apuradas no local, ela participava de uma atividade de salto na Ponte do Esqueleto e utilizava equipamentos de proteção, mas não estava presa à corda de segurança.

Nas imagens, a jovem é lançada da ponte na posição conhecida como “aviãozinho” e atinge o solo. A ocorrência segue em andamento.

Vídeo- queda de moça de 24 anos

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