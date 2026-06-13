Município recebe treinamento sobre o Implanon, método com mais de 99% de eficácia disponibilizado pelo SUS

A Prefeitura de Nova Odessa realizou na manhã desta quarta-feira (10/06) a uma capacitação sobre o Implanon, implante contraceptivo subdérmico liberador de etonogestrel, um método de longa duração que oferece mais de 99% de eficácia na prevenção da gravidez.

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O treinamento foi promovido pelo laboratório Organon e contou com a participação de profissionais das secretarias de Saúde dos municípios de Nova Odessa, Artur Nogueira e Cosmópolis.

O Implanon é um pequeno implante inserido sob a pele do braço, em procedimento ambulatorial simples, com duração de até três anos. O método é reversível e atua inibindo a ovulação, além de provocar alterações no endométrio que dificultam a implantação do óvulo.

Nova Odessa cuidados

Indicado para mulheres em idade fértil que desejam um método contraceptivo de longa duração, o implante faz parte das opções disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O laboratório Organon é responsável pela produção do dispositivo, que é adquirido pelo Ministério da Saúde e distribuído aos municípios.

A coordenadora do CRESAM (Centro de Referência de Saúde da Mulher) Cristiane Mareschi, explica que em Nova Odessa as mulheres interessadas em utilizar o método devem agendar consulta com um médico ginecologista da rede municipal. “Após avaliação clínica e indicação do implante, será emitido o encaminhamento para o CRESAM, onde será realizado o agendamento do procedimento”, afirmou.

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