A Raízen está abrindo mais de 250 vagas para aprendizes nos diversos escritórios, bases e usinas da companhia, nas áreas administrativa, técnica e operacional. As inscrições para o programa de aprendiz começaram na segunda-feira, 08/06, e podem ser feitas pelo site da campanha, no link. O prazo para as inscrições é até o dia 27 de julho.

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Para se candidatar às vagas de aprendiz, o candidato precisa ter de 16 a 21 anos e 11 meses; estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio ou Ensino Técnico; disponibilidade entre 4 e 8 horas. Não é necessário ter experiência profissional.

Entre os benefícios oferecidos aos aprendizes estão bolsa-auxílio mensal; auxílio-transporte ou fretado; plano de saúde e odontológico; vale-alimentação; Wellhub (plataforma de bem-estar corporativo) e seguro de vida.

Para o próximo ciclo, as cidades que oferecem vagas para aprendiz na empresa são: no estado de São Paulo:

Araraquara/SP, Araçatuba/SP, Barra Bonita/SP, Bento de Abreu/SP, Bauru/SP, Bocaina/SP, Brotas/SP, Elias Fausto/SP, Guariba/SP, Ibaté/SP, Ipaussu/SP, Jaraguá do Sul/SP, Jaú/SP, Mirandópolis/SP, Morro Agudo/SP, Paraguaçu Paulista/SP, Piracicaba/SP, Rafard/SP, São Paulo/SP, Tarumã/SP, Valparaíso/SP; no estado do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro/RJ; no estado de Minas Gerais: Betim/MG e Lagoa da Prata/MG; no estado de Mato Grosso do Sul: Caarapó/MS e Maracaí/MS; no estado de Goiás: Jataí/GO; no estado da Bahia: Madre de Deus/BA; no estado do Pará: Marabá/PA; e, no estado de Roraima: Porto Velho/RO.

O objetivo do programa é oferecer a primeira experiência no mercado, com foco em aprendizado prático e desenvolvimento de habilidades.

• Aprendiz Administrativo: Apoio em tarefas administrativas, atendimento, organização de documentos, controle de arquivos e planilhas, lançamentos de dados, auxílio no controle de materiais e notas fiscais, elaboração de relatórios, organização de agendas e e-mails e cumprimento das normas de SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente);



• Aprendiz Operacional: Apoio na organização e execução de manutenções, aplicação de planos de manutenção, identificação de falhas, troca de peças, participação em montagens e calibração, colaboração na organização e limpeza do ambiente de trabalho e cumprimento das normas de SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente).

• Aprendiz Técnico: a pessoa estudará no SENAI, uma das instituições de ensino mais reconhecidas por educação profissional e inovação tecnológica da América Latina. Na Raízen, aplicará na prática a formação técnica.

Os candidatos que atenderem aos requisitos, passarão por uma seleção composta por testes online, dinâmicas em grupo e entrevistas com a liderança da Raízen.

No caso específico dos aprendizes técnicos, a rotina de capacitação ocorre 100% presencialmente no SENAI, o que significa que eles não frequentam os escritórios da empresa durante o programa.

Após ser aprovado no processo seletivo da Raízen, o candidato tem a obrigação de se matricular na instituição de ensino e providenciar os documentos necessários para o processo de admissão.

Serviço:

Programa Aprendiz Raízen 2026

Número de vagas: mais de 250 vagas de aprendiz

Inscrições para aprendizes: até 27 de julho de 2026, pelo site.

Sobre a Raízen

A Raízen, joint venture entre a Cosan e a Shell, atua na produção, logística de distribuição e comercialização de combustíveis e açúcar. Como licenciada da marca Shell, atua na distribuição de combustíveis, lubrificantes e outras especialidades no Brasil, além de operações de refino na Argentina e distribuição de derivados de combustíveis e lubrificantes na Argentina e no Paraguai, com uma rede de mais de 8 mil postos revendedores nos três países. A empresa possui mais de 31 mil colaboradores, 24 usinas e mais de 70 bases de distribuição de combustíveis no Brasil, além de presença em portos e aeroportos.

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