Festas de 15 anos voltam a ganhar força na Região Metropolitana

Com celebrações mais autorais e experiências personalizadas, setor gera empregos para atender famílias que buscam uma estrutura completa para debutantes

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O mercado de eventos sociais passa por mudanças, com famílias buscando celebrações mais personalizadas, experiências sob medida e espaços preparados para oferecer estrutura e praticidade em cada detalhe. As festas de 15 anos voltam a ganhar espaço como uma ocasião que une tradição, emoção e sofisticação, impulsionadas por uma base de cerca de 1,8 milhão de meninas que completam essa idade todos os anos no Brasil.

A volta da tendência: sofisticação, personalidade e experiência

Depois de um período de esvaziamento, quando muitas famílias deixaram de investir em celebrações grandiosas, as festas de 15 anos retornam ressignificadas. Diferente do modelo tradicional, centrado em protocolos e regras rígidas, a nova geração de celebrações de debutantes privilegia narrativas autorais, personalizadas e cheias de identidade. Os temas transcendem o convencional: decorações imersivas, paletas elegantes, iluminação cênica e cenários que contam a história de quem está sendo celebrada ganham espaço estratégico no planejamento.

Nada é aleatório, tudo precisa fazer sentido: essa tem sido a filosofia contemporânea desses eventos. O convite conversa com a decoração, que conversa com o vestido. O bar deixa de ser um simples ponto de distribuição de bebidas e vira um espaço de experiência. As atrações surpreendem. Cada detalhe se conecta ao anterior, formando uma narrativa visual e emocional que marca presença na memória dos convidados e nas redes sociais.

Outra marca registrada dessa tendência é o foco experiencial: entradas impactantes, momentos coreografados, atrações interativas e uma pista que mantém o engajamento do início ao fim. Trata-se de vivenciar a festa, não apenas assistir. E, para que tudo flua com leveza e significado, há uma assessoria nos bastidores cuidando de cada detalhe, permitindo que a debutante simplesmente aproveite, curta e se emocione.

Celebridades investem pesado e inspiram mercado

A tendência ganhou ainda mais visibilidade quando a neta do cantor Leonardo celebrou seus 15 anos com uma festa que virou referência no mercado. Inspirada na série “Bridgerton”, a celebração reuniu 300 convidados e foi avaliada em R$ 2 milhões, combinando elegância clássica, elementos teatrais e uma produção que exemplifica o novo padrão de sofisticação que domina o segmento. O evento contou até mesmo com a participação do avô no palco, gerando momentos emocionantes que circularam nas redes sociais e reforçaram a importância desse marco na vida.

Outras celebridades também abraçaram a tendência com festividades memoráveis, como Bruna Marquezine e Larissa Manoela, e, mais recentemente, Isabella Celico, filha do jogador Kaká, com uma festa luxuosa para 700 convidados e show do cantor Luan Santana, consolidando a mensagem de que os 15 anos merecem uma celebração à altura da importância simbólica da data.

Região de Campinas responde à demanda

Justamente nesse contexto de aquecimento do mercado, Campinas recebe o um novo empreendimento especializado em eventos sociais e corporativos, que abre as portas no coração do bairro Cambuí. Após investimento de R$1M e reformulação completa do espaço, que anteriormente funcionava como a conhecida casa noturna Club Apô, o Pátio Cambuí se posiciona como solução integrada para famílias que buscam organizar celebrações sofisticadas sem burocracias desnecessárias.

“Abrimos as nossas atividades comerciais no mês passado e nossa estreia, seguindo a tendência, não seria diferente: uma festa de debutante. Desde que abrimos, os pedidos de propostas para esse tipo de evento já representam cerca de 40% do todo, entre os eventos corporativos, aniversários e casamentos”, afirma Humberto Favari, sócio-diretor do Pátio Cambuí.

Ciente dessa tendência e da crescente demanda por eventos desse perfil, o projeto da casa preservou e incorporou elementos pensados especialmente para esse público, mas que também podem ser adaptados a outras celebrações. Entre eles estão a escadaria clássica para a entrada da debutante no salão, espaços instagramáveis, como a sala de espelhos, e camarins amplos, preparados para receber várias pessoas. Isso porque até o momento de se arrumar para a festa passou a fazer parte da experiência: hoje, muitas debutantes não querem mais se preparar sozinhas, mas ao lado de amigas e familiares.

Primeira festa de 15 anos realizada com sucesso

Confirmando o que Favari diz, no final de abril, o espaço sediou sua primeira festa de 15 anos, validando a proposta de mercado e consolidando a casa como alternativa viável para famílias campineiras que buscam celebrações de excelência. O evento contou com mais de 300 convidados, show do MC Daniel e experiências gastronômicas exclusivas promovidas pela casa, confirmando que a fórmula do espaço funciona na prática.

“Não é sobre quantidade de investimento, e sim sobre qualidade de experiência. Aqui em Campinas, temos uma demanda crescente de famílias que querem algo diferente, personalizado, sem surpresas desagradáveis no caminho. O Pátio Cambuí nasceu justamente para isso”, explica Humberto.

A primeira debutante que fez sua festa de 15 anos no Pátio Cambuí, Maria Clara Soldeira, conta que a escolha do local foi decisiva no sucesso do evento: “Celebrar meus 15 anos no Pátio Cambuí foi a realização de um sonho. Foi uma noite muito especial, cercada pelas pessoas que amo, em um lugar encantador, que tornou tudo ainda mais bonito e inesquecível. Vou levar essa data pra sempre na minha memória e no meu coração”.

Público exigente: diferenciais estruturais e gastronomia premium

Para atender ao público novo, porém exigente, o modelo de negócios do Pátio Cambuí movimenta uma ampla cadeia de fornecedores e profissionais ligados ao mercado de eventos. Entre os setores estão Gastronomia, Produção de eventos, Som e iluminação, Decoração, Segurança, Limpeza, Fotografia e vídeo, Valet, Cerimonial e Entretenimento. A expectativa é que cada evento gere dezenas de empregos indiretos, fortalecendo o ecossistema de serviços da região.

Um dos grandes pilares do empreendimento é a gastronomia, assinada pela sócia e chef executiva Gisele Soldeira, conhecida na região como “a chef das celebridades” e formada pela Le Cordon Bleu Brasil. Com mais de 24 anos de experiência em alta gastronomia, Gisele garante cardápios personalizados e de qualidade diferenciada.

Além da área social moderna e climatizada, o espaço conta com infraestrutura completa de apoio: camarins, entrada VIP independente, chapelaria e sala de espera. “Temos uma estrutura pensada em cada detalhe para que a assessoria funcione nos bastidores enquanto a debutante vive plenamente seu momento”, finaliza Humberto.

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