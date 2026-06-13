Festas de 15 anos voltam a ganhar força na Região Metropolitana

Com celebrações mais autorais e experiências personalizadas, setor gera empregos para atender famílias que buscam uma estrutura completa para debutantes

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O mercado de eventos sociais passa por mudanças, com famílias buscando celebrações mais personalizadas, experiências sob medida e espaços preparados para oferecer estrutura e praticidade em cada detalhe. As festas de 15 anos voltam a ganhar espaço como uma ocasião que une tradição, emoção e sofisticação, impulsionadas por uma base de cerca de 1,8 milhão de meninas que completam essa idade todos os anos no Brasil.

A volta da tendência: sofisticação, personalidade e experiência

Festas de 15 anos voltam a ganhar força na Região Metropolitana

Depois de um período de esvaziamento, quando muitas famílias deixaram de investir em celebrações grandiosas, as festas de 15 anos retornam ressignificadas. Diferente do modelo tradicional, centrado em protocolos e regras rígidas, a nova geração de celebrações de debutantes privilegia narrativas autorais, personalizadas e cheias de identidade. Os temas transcendem o convencional: decorações imersivas, paletas elegantes, iluminação cênica e cenários que contam a história de quem está sendo celebrada ganham espaço estratégico no planejamento.

Nada é aleatório, tudo precisa fazer sentido: essa tem sido a filosofia contemporânea desses eventos. O convite conversa com a decoração, que conversa com o vestido. O bar deixa de ser um simples ponto de distribuição de bebidas e vira um espaço de experiência. As atrações surpreendem. Cada detalhe se conecta ao anterior, formando uma narrativa visual e emocional que marca presença na memória dos convidados e nas redes sociais.

Outra marca registrada dessa tendência é o foco experiencial: entradas impactantes, momentos coreografados, atrações interativas e uma pista que mantém o engajamento do início ao fim. Trata-se de vivenciar a festa, não apenas assistir. E, para que tudo flua com leveza e significado, há uma assessoria nos bastidores cuidando de cada detalhe, permitindo que a debutante simplesmente aproveite, curta e se emocione.

Celebridades investem pesado e inspiram mercado

A tendência ganhou ainda mais visibilidade quando a neta do cantor Leonardo celebrou seus 15 anos com uma festa que virou referência no mercado. Inspirada na série “Bridgerton”, a celebração reuniu 300 convidados e foi avaliada em R$ 2 milhões, combinando elegância clássica, elementos teatrais e uma produção que exemplifica o novo padrão de sofisticação que domina o segmento. O evento contou até mesmo com a participação do avô no palco, gerando momentos emocionantes que circularam nas redes sociais e reforçaram a importância desse marco na vida.

Outras celebridades também abraçaram a tendência com festividades memoráveis, como Bruna Marquezine e Larissa Manoela, e, mais recentemente, Isabella Celico, filha do jogador Kaká, com uma festa luxuosa para 700 convidados e show do cantor Luan Santana, consolidando a mensagem de que os 15 anos merecem uma celebração à altura da importância simbólica da data.

Região de Campinas responde à demanda

Justamente nesse contexto de aquecimento do mercado, Campinas recebe o um novo empreendimento especializado em eventos sociais e corporativos, que abre as portas no coração do bairro Cambuí. Após investimento de R$1M e reformulação completa do espaço, que anteriormente funcionava como a conhecida casa noturna Club Apô, o Pátio Cambuí se posiciona como solução integrada para famílias que buscam organizar celebrações sofisticadas sem burocracias desnecessárias.

“Abrimos as nossas atividades comerciais no mês passado e nossa estreia, seguindo a tendência, não seria diferente: uma festa de debutante. Desde que abrimos, os pedidos de propostas para esse tipo de evento já representam cerca de 40% do todo, entre os eventos corporativos, aniversários e casamentos”, afirma Humberto Favari, sócio-diretor do Pátio Cambuí.

Ciente dessa tendência e da crescente demanda por eventos desse perfil, o projeto da casa preservou e incorporou elementos pensados especialmente para esse público, mas que também podem ser adaptados a outras celebrações. Entre eles estão a escadaria clássica para a entrada da debutante no salão, espaços instagramáveis, como a sala de espelhos, e camarins amplos, preparados para receber várias pessoas. Isso porque até o momento de se arrumar para a festa passou a fazer parte da experiência: hoje, muitas debutantes não querem mais se preparar sozinhas, mas ao lado de amigas e familiares.

Primeira festa de 15 anos realizada com sucesso

Confirmando o que Favari diz, no final de abril, o espaço sediou sua primeira festa de 15 anos, validando a proposta de mercado e consolidando a casa como alternativa viável para famílias campineiras que buscam celebrações de excelência. O evento contou com mais de 300 convidados, show do MC Daniel e experiências gastronômicas exclusivas promovidas pela casa, confirmando que a fórmula do espaço funciona na prática.

“Não é sobre quantidade de investimento, e sim sobre qualidade de experiência. Aqui em Campinas, temos uma demanda crescente de famílias que querem algo diferente, personalizado, sem surpresas desagradáveis no caminho. O Pátio Cambuí nasceu justamente para isso”, explica Humberto.

A primeira debutante que fez sua festa de 15 anos no Pátio Cambuí, Maria Clara Soldeira, conta que a escolha do local foi decisiva no sucesso do evento: “Celebrar meus 15 anos no Pátio Cambuí foi a realização de um sonho. Foi uma noite muito especial, cercada pelas pessoas que amo, em um lugar encantador, que tornou tudo ainda mais bonito e inesquecível. Vou levar essa data pra sempre na minha memória e no meu coração”.

Público exigente: diferenciais estruturais e gastronomia premium

Para atender ao público novo, porém exigente, o modelo de negócios do Pátio Cambuí movimenta uma ampla cadeia de fornecedores e profissionais ligados ao mercado de eventos. Entre os setores estão Gastronomia, Produção de eventos, Som e iluminação, Decoração, Segurança, Limpeza, Fotografia e vídeo, Valet, Cerimonial e Entretenimento. A expectativa é que cada evento gere dezenas de empregos indiretos, fortalecendo o ecossistema de serviços da região.

Um dos grandes pilares do empreendimento é a gastronomia, assinada pela sócia e chef executiva Gisele Soldeira, conhecida na região como “a chef das celebridades” e formada pela Le Cordon Bleu Brasil. Com mais de 24 anos de experiência em alta gastronomia, Gisele garante cardápios personalizados e de qualidade diferenciada.

Além da área social moderna e climatizada, o espaço conta com infraestrutura completa de apoio: camarins, entrada VIP independente, chapelaria e sala de espera. “Temos uma estrutura pensada em cada detalhe para que a assessoria funcione nos bastidores enquanto a debutante vive plenamente seu momento”, finaliza Humberto.

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