O Prime Video decidiiu afastar o narrador Rômulo Mendonça e o comentarista de basquete Ricardo Bulgarelli das transmissões das Finais da NBA.

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O motivo da suspensão seria um comentário feito pelos dois em tom de sátira a um vídeo de Alana Ambrósio, gravado em um hotel, no qual ela comemorava o sucesso de sua carreira por estar cobrindo os jogos diretamente da arena.

“Chega de jornalismo de cama de hotel!”, disse Rômulo Mendonça em seu podcast. A diretoria internacional do Prime optou por não levar narradores e comentaristas para as arenas e isso teria incomodado os dois.

O Prime Video entendeu isso como um desrespeito a uma colega e também à própria empresa.

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