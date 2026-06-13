Uma onça parda adulta foi flagrada por câmera trap em Santa Bárbara d’Oeste esta semana. O registro foi feito por Almir Rogério da @ArrDrone, especialista neste tipo de filmagens.

O vídeo também foi divulgado no perfil @sbocity.

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Uma câmera trap (ou armadilha fotográfica) é um equipamento camuflado e resistente a intempéries usado para monitorar a fauna e registrar a biodiversidade com interferência humana mínima. Ela é ativada por sensores térmicos e de movimento (calor e/ou atividade), capturando fotos ou vídeos automaticamente quando um animal passa.

Vídeo Onça Parda em Santa Bárbara

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