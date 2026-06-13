Leoncine discute ações de fortalecimento do turismo e calendário de eventos

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O vereador Lucas Leoncine (PSD) reuniu-se na segunda-feira (8) com o prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi e o secretário municipal de Esportes, Pedro Peol, para debater ações de fortalecimento ao calendário de eventos e ao turismo em Americana.

Durante o encontro, Leoncine reforçou a importância de o poder público apoiar as festividades tradicionais como forma de estimular o setor turístico e o potencial econômico do município.

“Considero fundamental valorizar as iniciativas que movimentam a nossa cidade, como as festas de paróquias e as ações culturais que colocam Americana no radar do turista regional. É uma forma de gerar renda, fortalecer o comércio e garantir espaços de convivência para as famílias”, disse o parlamentar.

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