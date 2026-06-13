Referência da bossa nova e um dos artistas mais influentes da música brasileira, João Gilberto completaria 95 anos no próximo dia 10 de junho. Dono de uma interpretação única, marcada pela delicadeza e sofisticação, ele revolucionou a forma de cantar no país e deixou um legado que permanece vivo.

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Um levantamento do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) mostra que suas gravações continuam entre as mais executadas em diversos segmentos de execução pública no Brasil.

De acordo com os dados da instituição, João Gilberto possui 16 obras musicais e 688 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva no Brasil.

O estudo aponta que “Wave”, de autoria de Tom Jobim, lidera o ranking das músicas mais tocadas nos últimos cinco anos com participação de João Gilberto como intérprete.

Como determina a Lei dos Direitos Autorais brasileira (9.610/98), os seus herdeiros receberão rendimentos em direitos autorais de suas músicas tocadas no Brasil por 70 anos após sua morte (ou de autores parceiros, no caso de canções feitas em parceria).

Veja as músicas gravadas por João Gilberto mais tocadas

nos últimos cinco anos no Brasil nos segmentos de Rádio, Casa de Festas e Diversão e Sonorização Ambiental.

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