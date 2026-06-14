Escolas convidadas A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), disponibiliza o agendamento online de visitas das escolas à Cidade Mirim do projeto EducaTrânsito. Unidades de Ensino Fundamental I podem agendar pelo site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), clicando no banner do projeto. A atividade tem duração média de 1h30, com capacidade de atendimento de até 35 alunos por horário agendado.

Inaugurada em 28 de maio, a Cidade Mirim será utilizada em atividades educativas que simulam situações reais de trânsito, com ruas, avenida, praça, mini-rotatória, semáforos, sinalização de solo, placas, calçadas, lombofaixa, ciclovia, ponto de ônibus, rampas de acessibilidade, mobiliário urbano e iluminação. O espaço também disponibiliza sala para aulas teóricas e sanitários com acessibilidade.

Escolas e iniciativa da prefeitura

Segundo o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, a iniciativa promove a educação viária para um trânsito mais seguro. “Após a entrega da Cidade Mirim pelo prefeito Chico Sardelli e pelo vice Odir Demarchi, o projeto despertou o interesse das escolas e da população em geral em conhecer a minicidade, construída na sede da Sosu. Haverá aulas práticas e teóricas, simulando o sistema viário, com vias e sinalizações de trânsito, para que as crianças possam receber as orientações sobre o tema. O agendamento será necessário para organizar a programação das visitas”, explicou.

Para o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo, o desenvolvimento de atividades lúdicas e educativas junto às crianças do município vai contribuir para a formação de gerações mais conscientes. “Por meio do projeto EducaTrânsito, serão simuladas situações reais no formato de uma minicidade, com a utilização de carrinhos e bicicletas para o aprendizado da criança, seja como motorista ou pedestre, de maneira prática e descontraída, sobre educação no trânsito e cidadania”, reforçou.

A Cidade Mirim vai impulsionar o trabalho de Educação no Trânsito já desenvolvido de maneira itinerante nas escolas, agora com um espaço fixo, mais completo e estruturado para ampliar o alcance das ações.

O transporte e a alimentação dos alunos participantes são de responsabilidade das escolas. Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, a Sosu disponibiliza o e-mail [email protected].

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