A solidariedade e o samba estarão reunidos em mais uma edição do Projeto Samb’Ajuda, que será realizada neste domingo (14), a partir das 12 horas, em frente ao Centro de Memórias de Santa Bárbara d’Oeste.

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A iniciativa tem como objetivo promover um momento de integração e confraternização entre a comunidade, aliando música, cultura e ações sociais. A entrada será solidária, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível ou 1 litro de leite, que serão destinados a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade.

A programação contará com apresentações de samba, participação de músicos e apoiadores do projeto, além de praça de alimentação com food trucks e espaço kids para as crianças. Um dos destaques do evento será a participação especial do cantor Robson Cruz, ex-integrante do projeto, que levará ao público um repertório marcado pela alegria, emoção e valorização da cultura popular brasileira.

Ao longo dos anos, o Projeto Samb’Ajuda tem se consolidado como uma importante iniciativa social e cultural em Santa Bárbara d’Oeste, utilizando a força do samba para incentivar a cidadania, a integração comunitária e a solidariedade.

Serviço

Projeto Samb’Ajuda

Data: 14 de junho (domingo)

Horário: A partir das 12 horas

Local: Em frente ao Centro de Memórias de Santa Bárbara d’Oeste (Rua João Lino, 362, Centro)

Participação especial: Robson Cruz

Entrada solidária: 1 quilo de alimento não perecível ou 1 litro de leite

Mais informações:

Instagram: @sambajuda

Telefone: (19) 99575-6884

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