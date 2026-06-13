O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a revitalização e melhoria da sinalização viária no Parque Gramado e bairros próximos.

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No documento o autor afirma que o objetivo é promover maior segurança e organização do trânsito na região, área que vem passando por significativa expansão urbana. O parlamentar destaca que no local há um acelerado desgaste da sinalização viária, além do comprometimento de parte dela durante a execução de intervenções urbanas.

Segundo Marcos Caetano, a ausência, deterioração ou insuficiência desses

dispositivos pode ocasionar colisões, atropelamentos, conflitos viários e prejuízos materiais aos motoristas, além de colocar em risco a integridade física da população. “A região do Parque Gramado cresceu muito nos últimos anos e recebeu importantes obras de infraestrutura. Agora, é fundamental investir na revitalização da sinalização viária para garantir mais segurança aos motoristas, pedestres e ciclistas que circulam diariamente pelo local. Prevenir acidentes é cuidar da vida das pessoas”, afirma.

Marcos Caetano ainda propõe que os trechos recebam novas sinalizações verticais como placas de regulamentação, advertência e indicação; sinalizações horizontais (faixas de pedestres, linhas de divisão de fluxo, legendas e demarcações viárias); sinalização semafórica, com manutenção e adequação dos equipamentos existentes, quando necessário e dispositivos auxiliares de sinalização, tais como tachões, tachas refletivas, segregadores, defensas e demais elementos destinados à segurança viária.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (16) e será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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