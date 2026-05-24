A Prefeitura de Americana foi uma das participantes da etapa nacional do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE). O município concorreu com a iniciativa Americana Inteligente, na categoria Simplificação. A cerimônia de premiação foi realizada nesta segunda-feira (18), em Brasília. Em março, a cidade foi vencedora na etapa paulista e, com isso, se classificou para a final nacional.

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A iniciativa Americana Inteligente – Cidade que simplifica para crescer é uma política pública voltada à modernização e simplificação dos processos empresariais. Tem como objetivo fomentar o desenvolvimento econômico, impulsionando o ambiente de negócios e o crescimento do município.

O projeto consolida o conceito de Ganha Tempo Digital, transformando Americana em uma cidade mais ágil, conectada e empreendedora. Unificando em um mesmo canal informações sobre licenciamento, registro e atendimento ao empreendedor em uma plataforma digital integrada.

“Foi uma honra para a Prefeitura de Americana participar da etapa nacional do prêmio, que nos coloca no rol de cidades que acreditam no empreendedorismo e na desburocratização como caminhos para potencializar o desenvolvimento econômico e, assim, gerar oportunidades de crescimento para todos os nossos cidadãos. Quero agradecer ao Sebrae pela oportunidade e parabenizar toda a nossa equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico pelos projetos desenvolvidos, reconhecidos no prêmio estadual e apresentados também nesta etapa nacional”, afirma o prefeito Chico Sardelli.

Estiveram na cerimônia de premiação o secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Americana, Rafael de Barros, representando o prefeito; além do gerente regional do Sebrae-SP, Fabio Gerlach, e do consultor de negócios Anderson Santos.

Fabio Gerlach, gerente regional do Sebrae-SP, destaca a representatividade regional no prêmio. “Embora não tenha conquistado a premiação nacional, Americana se destacou entre os projetos finalistas do país. O reconhecimento na etapa estadual e a participação na fase nacional reforçam o protagonismo do município na adoção de políticas públicas voltadas à inovação, desburocratização e fortalecimento do ambiente de negócios. Quando o poder público facilita processos e aproxima os serviços da população, toda a cidade ganha em desenvolvimento, competitividade e geração de oportunidades.”

Na categoria Simplificação, os vencedores nacionais foram Pedra Branca do Amapari (AP), em primeiro lugar; Divinópolis (MG), em segundo; e Rio Branco (AC), em terceiro.

Sobre o prêmio e Americana



O PSPE está na 13ª edição e é um instrumento de reconhecimento, valorização e difusão de iniciativas inovadoras, protagonizadas por governos municipais com vistas à melhoria do ambiente de negócios, ao fomento do empreendedorismo e ao desenvolvimento territorial.

São nove categorias: Simplificação, Sala do Empreendedor, Compras Governamentais, Empreendedorismo na Escola, Inclusão Socioprodutiva, Turismo & Identidade Territorial, Sustentabilidade & Meio Ambiente, Empreendedorismo Rural e Gestão Inovadora.

A categoria Simplificação, na qual Americana concorreu, envolve a adoção de um conjunto de ações e medidas pelo poder público com o objetivo de tornar mais simples, ágil e prático os processos burocráticos associados à abertura, funcionamento e fechamento de empresas.

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