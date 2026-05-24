A Guarda Municipal de Americana deteve, na manhã deste domingo(24), dois homens suspeitos de tentativa de furto de fios e cabos elétricos em um imóvel desocupado localizado na Rua Álvaro Ribeiro, na região central da cidade.

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Dois moram na rua

A dupla, que vive em situação de rua, já havia cortado os fios ligados ao relógio de energia e realizava a retirada da fiação elétrica do imóvel no momento em que foi abordada pelas equipes da Guarda Municipal.

Os suspeitos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária de Americana, onde a ocorrência está sendo apresentada a autoridade policial.

A ação reforça o trabalho preventivo e ostensivo realizado pela Guarda Municipal no combate aos furtos de cabos e à depredação de imóveis na cidade.

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