Prefeitura continua a combater mosquito; UVZ segue com ação casa a casa no Jardim Nossa Senhora de Fátima e no condomínio Jardim de Mônaco

Hortolândia tem registrado queda de temperatura acompanhada de chuvas nos últimos dias. Esse é o sinal de alerta para a população. A Prefeitura reforça que é importante os moradores eliminarem água empossada em áreas externas de suas casas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Água parada é criadouro para o Aedes aegypti. Para combater o mosquito, o município segue com a ação casa a casa. Esta semana, a UVZ (Unidade de Vigilância de Zoonoses), órgão da Secretaria de Saúde, continua a visitar residências no Jardim Nossa Senhora de Fátima e no condomínio Jardim de Mônaco.

Na ação casa a casa, os agentes do órgão fazem vistoria e eliminação de possíveis criadouros do inseto. Além disso, eles orientam os moradores sobre medidas para prevenir a reprodução do mosquito. De acordo com a UVZ, 80% dos focos de criadouros estão nas casas das pessoas.

O órgão solicita à população para que deixe as equipes entrarem para executar a ação. Os agentes estão identificados com crachás e uniformes. Para se certificar, a população pode entrar em contato com a UVZ pelos telefones (19) 3897-3312 ou (19) 3897-5974 para saber em quais ruas e regiões será realizada a ação.

A UVZ reforça que a população deve estar atenta com a limpeza de quintais e áreas externas. É importante recolher recipientes que possam acumular água de chuva, como garrafas PET, embalagens plásticas, baldes, tanques, tonéis de água, dentre outros objetos.

A Prefeitura relembra que o descarte correto desses materiais deve ser feito nos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária de entulho e outros materiais recicláveis) e LEVs (Locais de Entrega Voluntária de Recicláveis), disponibilizados pela Prefeitura. Esses equipamentos estão localizados em diferentes regiões do município. A lista de PEVs e LEVs pode ser consultada no portal da Prefeitura por meio deste LINK.

Ainda de acordo com o órgão, Hortolândia registra neste ano

os seguintes números de casos de Dengue, Chikungunya e Zika:

– Dengue:

Casos notificados: 1.645

Casos positivos: 99

Óbito: 0 (zero)

– Chikungunya:

Casos notificados: 23

Casos positivos: 0 (zero)

– Zika:

Casos notificados: 0 (zero)

Vacinação

Hortolândia disponibiliza a vacina contra a Dengue nas UBSs (Unidades Básicas da Saúde). A vacinação é feita das 7h30 às 15h30.

A Prefeitura orienta que as salas de vacinação de sete unidades funcionam em horário ampliado durante a semana para possibilitar que a população possa se imunizar. Confira abaixo quais são as sete UBSs:

Até às 17h30:

– UBS Amanda II

– UBS Dom Bruno Gamberini

– UBS Rosolém

– UBS Santa Clara

Até às 18h30:

– UBS Amanda I

– UBS Figueiras

– Parque do Horto

Leia Mais notícias da cidade e região