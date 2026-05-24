O Hospital Municipal HM Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, está com inscrições abertas para processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas efetivas (CLT) em diversas áreas.

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As oportunidades são para os cargos de biomédico, auxiliar de farmácia, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de manutenção predial e técnico de manutenção predial.

Entre os requisitos gerais está a disponibilidade de horário para atuação em regime de escala, incluindo finais de semana e feriados.

Para a vaga de biomédico, é necessário Ensino Superior completo em Biomedicina. Algumas funções também exigem conhecimentos e formações específicas relacionadas à área de atuação.

Os editais com todas as informações sobre requisitos, etapas do processo seletivo e cadastro de currículo estão disponíveis nos links abaixo:

Vagas no HM Americana

Edital 09/2026 – Auxiliar de Almoxarifado – Americana SP – Hospital Municipal: https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail/3152547.

Edital 12/2026 – Técnico de Manutenção Predial – Americana/SP – Hospital Municipal: https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail/3278171.

Edital 13/2026 – Auxiliar de Farmácia – Americana/SP – Hospital Municipal: https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail/3306678.

Edital 013/2026 – Auxiliar de Manutenção Predial – Americana/SP – Hospital Municipal: HM santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail/3323486.

Edital 13/2026 – Biomédico – Americana SP – Hospital Municipal .

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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