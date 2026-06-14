Ação, que visa reduzir riscos de queimadas, começou em maio também será levada às escolas municipais para trabalhos de conscientização

Combater focos de incêndio nos quatro cantos do município tem sido o objetivo da Operação Estiagem, iniciada em maio, pela Defesa Civil da Prefeitura de Nova Odessa. O órgão municipal – que conta com dois veículos equipados com kits de combate a incêndios – segue intensificando as ações neste mês de junho. Até o momento, mais de 10 ocorrências já foram registradas.

Visando um maior engajamento da população, também faz parte da iniciativa uma campanha educativa que inclui a distribuição de panfletos. A ação será levada às escolas municipais nos próximos dias e já está acontecendo nas residências de bairros próximos às matas, como é o caso do Jardim São Jorge.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil no município, Vanderlei Vanag, a intenção é prevenir e mitigar os impactos adversos do período seco, reduzindo riscos de queimadas urbanas e rurais, preservando o meio ambiente e protegendo a saúde da população.

Colaboração popular

Ele destacou a necessidade da colaboração da população. “É fundamental que os moradores contribuam evitando queimadas, denunciando focos de incêndio e adotando atitudes responsáveis, como não jogar lixo ou bitucas de cigarro em terrenos baldios”, orientou. O coordenador também lembrou que durante a estiagem aumentam os riscos de incêndios e de problemas respiratórios causados pela baixa umidade do ar.

Vale destacar que, em julho do ano passado, Nova Odessa recebeu do Governo do Estado diversos itens para serem usados pela Defesa Civil Municipal no combate a focos de incêndio, entre eles, abafador, bomba costal, machado, facão, cantil de água, lanterna, enxadão, luva e óculos de proteção, além de coletes e bonés. Esses itens são frutos do curso preparatório ministrado pela Coordenadoria Estadual também em 2025, e que contou novamente com a participação dos agentes municipais novaodessenses.

Para emergências ou denúncias, a população deve acionar a Defesa Civil Municipal pelos telefones (19) 3476-4219 ou (19) 99523-6418, os Bombeiros Estaduais pelo 193, a Polícia Militar pelo 190 e a GCM (Guarda Civil Municipal) pelos telefones (19) 3466-1900 ou 153. Ou baixe o aplicativo “Bombeiros Emergência”, disponível nas lojas de aplicativos dos dispositivos Android e iOS.