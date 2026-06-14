Um motorista de aplicativo ficou ferido na manhã deste domingo (14) após perder o controle da direção na Rua São Gonçalo, na altura do Condomínio Americana Gardens, no bairro São Manoel, em Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O veículo atingiu três carros. De acordo com as informações iniciais, o condutor estava sozinho no automóvel e sofreu apenas ferimentos leves.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. O local foi isolado para o trabalho da perícia, e a ocorrência segue em andamento.

Motorista de aplicativo e conflitos

A região passa por uma crise de oferta, demanda e preços com aplicativos, motoristas e usuários.

Leia Mais notícias da cidade e região