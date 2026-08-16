Denis Andia, candidato a deputado federal, participou neste domingo do adesivaço que marcou a abertura oficial de sua campanha eleitoral. Durante a manhã, centenas de veículos passaram pelo comitê de campanha, em Santa Bárbara d’Oeste, e saíram adesivados em apoio à Denis.

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Manhã ensolarada, clima agradável, alegria e muita energia positiva, Denis recebeu apoiadores e ajudou a aplicar os adesivos nos veículos. Carros e motos, que passavam pelas ruas e avenidas do entorno, buzinavam em apoio.

O candidato agradeceu a presença e o apoio de cada um e destacou que o início oficial da campanha representa uma nova etapa de uma caminhada construída com proximidade, diálogo e trabalho.

“Foi um excelente dia. Primeiro, quero agradecer a Deus. É uma alegria imensa ter vocês aqui. Desde o início, fizemos tudo com muito amor e dedicação. Agora começa uma nova etapa, com humildade e esperança”.



Denis ressaltou que o carinho e apoio das pessoas são o combustível para a caminhada.

Fala Denis Andia

“As pessoas buscam na gente a esperança. E é isso que queremos levar para essa caminhada: esperança, trabalho e compromisso. O primeiro passo foi dado hoje, e vamos seguir fazendo tudo com amor e trabalho sério”.

Ao falar sobre o período que antecedeu a abertura oficial da campanha, Denis destacou a importância de ouvir a população e estar próximo das pessoas. “Até ontem, fizemos uma linda caminhada, ouvindo as pessoas, conhecendo de perto suas necessidades e entendendo aquilo que elas esperam de quem vai representá-las. Agora começa uma nova etapa, a campanha oficial, e vamos continuar caminhando juntos”.



Durante o evento, Denis também reforçou o compromisso de representar Santa Bárbara d’Oeste, a região e o Estado de São Paulo em Brasília, levando as demandas da população e trabalhando pela conquista de investimentos e melhorias.

O adesivaço marcou, assim, o início oficial de uma nova fase da campanha – com união, esperança e trabalho.

“Quero agradecer a cada pessoa que esteve aqui hoje, pela confiança, pelo carinho e pelo apoio. Essa caminhada é nossa. Juntos vamos fazer história – com humildade, esperança, amor e muito trabalho.”

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