MAC Americana exibe documentário À Margem do Lixo na segunda

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O documentário “À Margem do Lixo”, dirigido por Evaldo Mocarzel, será exibido na próxima segunda-feira (17), às 19h30, na Sessão Pontos MIS realizada no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana. A entrada é gratuita e a classificação indicativa, de 14 anos. O MAC fica na Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo.

O documentário acompanha o cotidiano dos catadores de materiais recicláveis na cidade de São Paulo e apresenta o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), expondo a influência do grupo para a proteção ambiental.

Exibido em festivais como É Tudo Verdade e Mostra Internacional de São Paulo, o filme aproxima o público da realidade da reciclagem e da economia solidária, mostrando coragem e esperança em meio à exclusão social.

“O Programa Pontos MIS acontece em Americana por meio de parceria com o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo, que faz uma curadoria detalhada para apresentar obras de relevância para a apreciação e formação de público”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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