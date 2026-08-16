DAE realiza 385 consertos de vazamentos de água em 8 dias

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O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 385 reparos de vazamentos de água em diferentes pontos da cidade entre os dias 3 e 10 de agosto. As ações fazem parte da Operação Perda Mínima, de redução de perdas de água na rede de distribuição, dentro do programa DAE em Ação pela Água.

Durante os oito dias, foram realizados 146 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 57 em passeios (VAP) e 126 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 329 reparos de vazamentos aparentes.

Além desses serviços, o DAE também identificou e executou reparos em 56 vazamentos não aparentes, que são detectados por meio de pesquisas específicas realizadas na rede de distribuição. Esse trabalho é desenvolvido pela autarquia, por meio de empresa especializada, permitindo localizar perdas que não são visíveis na superfície e realizar os reparos necessários.

As equipes atuaram nos bairros Antônio Zanaga, Balneário Riviera, Balneário Salto Grande, Boa Vista, Cariobinha, Catharina Zanaga, Centro, Chácara Rodrigues, Cidade Jardim, Colina, Cordenonsi, Guanabara, Jardim Alvorada, Jardim América, Jardim Bertoni, Jardim Boer, Jardim Brasil, Jardim da Balsa, Jardim da Balsa I, Jardim da Balsa II, Jardim da Mata, Jardim da Paz, Jardim das Orquídeas, Jardim dos Lírios, Jardim Ipiranga,

Jardim Lizandra, Jardim N. Sra. Aparecida, Jardim N. Sra. de Fátima, Jardim N. Sra. do Carmo, Jardim Paulistano, Jardim Pacaembu, Jardim São José, Jardim São Paulo, Jardim São Sebastião, Jardim Villagio, Jardim Brasília, Jardim Imperador, Jardim Werner Plaas, Mário Covas, Vila Mathiensen, Jardim Mirandola, Monte Carlo, Morada do Sol, Nova Americana, Nova Carioba, Nielsen Ville, Parque da Liberdade, Parque das Nações, Parque Dom Pedro II, Parque Novo Mundo, Parque Universitário, Praia Azul, Remanso Azul, Residencial Jaguari, São Domingos, São Luiz, São Manoel, São Vito, Vale das Nogueiras, Vila Bertini, Vila Dainese, Vila Jones, Vila Margarida, Vila Mariana, Vila Pavan, Vila Santo Antonio, Vista Alegre e Werner Plaas.

O DAE orienta que vazamentos sejam comunicados diretamente aos canais oficiais de atendimento: WhatsApp (19) 98100-4714 (todos os dias, das 8h às 22h), telefone 0800 012 3737 (todos os dias), site www.daeamericana.sp.gov.br, na opção “Protocolos Digitais”, ou presencialmente na sede da autarquia e nos postos de atendimento que funcionam nos bairros Parque Gramado, Antônio Zanaga, Praia Azul e Cidade Jardim.