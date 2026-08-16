A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico e do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), lança uma nova iniciativa para aproximar os moradores das oportunidades de emprego disponíveis no município. O projeto “PAT nos Bairros – Vagas na sua região!” terá sua primeira edição no dia 17 de agosto, das 9h às 14h, no Centro Administrativo de Nova Veneza, localizado na Avenida Brasil, nº 1.111, no Jardim Nova Veneza.

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A ação foi criada com o objetivo de descentralizar os serviços de empregabilidade, levando atendimento, divulgação de vagas e processos seletivos para diferentes regiões da cidade. Com a iniciativa, os trabalhadores terão acesso mais próximo às oportunidades, reduzindo a necessidade de deslocamento até a unidade fixa do PAT.

Para a primeira edição, 10 empresas parceiras já estão confirmadas, com previsão de oferta de mais de 400 vagas de emprego em diferentes áreas e funções. A expectativa é reunir trabalhadores em busca de recolocação ou de uma primeira oportunidade e empresas interessadas em ampliar seus processos de recrutamento.

Segundo o secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, a proposta busca eliminar barreiras que muitas vezes dificultam o acesso dos trabalhadores aos processos seletivos. “Estamos levando o PAT para mais perto das pessoas. Muitas vezes, o trabalhador tem interesse em uma oportunidade, mas encontra dificuldades para se deslocar ou acessar os processos seletivos. Com o PAT nos Bairros, queremos justamente facilitar esse caminho, aproximando o trabalhador das empresas e criando novas possibilidades de inserção no mercado de trabalho”, destaca.

Além de facilitar o acesso dos candidatos às vagas, o projeto também amplia os canais de conexão entre o Poder Público e o setor empresarial. Para as empresas participantes, a iniciativa representa uma oportunidade de alcançar um número maior de candidatos e tornar o processo de recrutamento mais dinâmico e eficiente.

A primeira edição será realizada no Jardim Nova Veneza, atendendo também moradores dos bairros da região. A Prefeitura orienta os interessados a comparecerem preparados para participar dos processos seletivos e levarem a documentação necessária.

Os candidatos devem apresentar currículo impresso e documentos pessoais.

A iniciativa, segundo a pasta, integra as estratégias da Prefeitura de Sumaré para ampliar a empregabilidade, fortalecer a economia local e promover a inclusão produtiva. A proposta é que o PAT nos Bairros seja levado posteriormente a outras regiões do município, ampliando o alcance das políticas públicas de trabalho, emprego e geração de renda.

Serviço PAT nos Bairros – Vagas na sua região!

Data: 17 de agosto de 2026

Horário: das 9h às 14h

Local: Seminário Sumaré – Avenida Brasil, nº 1.111, Jardim Nova Veneza – Sumaré/SP

Empresas participantes: 10 empresas confirmadas

Vagas: mais de 400 oportunidades previstas

Documentos: os candidatos devem levar currículo impresso e documentos pessoais.