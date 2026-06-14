Dois Helicópteros bateram e caíram sobre carros em estacionamento da BYD no Rio. Os primeiros números falam em 5 ou 6 mortos.

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Pelo menos 6 pessoas morreram após a queda de helicópteros no bairro do Recreio no Rio de Janeiro.

As aeronaves colidiram no ar. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h59 para a ocorrência, no quarteirão da Avenida das Américas com as ruas Beth Lago e Rivadávia Campos.

Choque de helicópteros e incêndio

Um incêndio de grandes proporções tomou conta do local, com fumaça preta visível de longe. Que acidente horrível. Meus sentimentos às famílias das vítimas. Que as autoridades investiguem rapidamente as causas.

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