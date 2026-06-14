A 91 Festa de São João do Tupi, realizada no distrito de Tupi, em Piracicaba, será realizada entre os dias 27 e 28 de junho, na Paróquia São José de Tupi, com entrada franca todos os dias. O evento, que chega em sua 91ª edição, é uma das festas mais tradicionais do interior do Estado de São Paulo e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Piracicaba.

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A Festa de São João de Tupi é realizada desde 1934. O evento celebra a devoção pela comunidade ao santo. Dezenas de voluntários emprestam seus serviços para a comunidade. O evento contempla a parte religiosa e demais atividades artísticas e gastronômicas. Assim como na última edição, a expectativa é de que 40 mil pessoas passem pelo evento.

A festa inicia no sábado, 27 de junho, a partir das 11h, com o almoço no salão principal até às 16h e depois das 18h às 22h. No almoço, serão servidas comidas típicas como cuscuz, quarto de leitoa, porção de leitoa assada, frango inteiro assado e frango a passarinho. As barracas já estarão abertas a partir das 11h. Às 18h haverá a Santa Missa com bênção de São João. Às 16h, no palco, diversas atrações musicais estarão se apresentando.

No domingo, 28 de junho, as atividades iniciam às 9h com a Santa Missa com benção de São João, e às 11h almoço no Salão Paroquial até às 16h e depois das 18h às 22h. Neste dia, as barracas também já estarão abertas a partir das 11h. Às 16h, várias atrações musicais também estarão se apresentando. A festa encerra, às 18h, com o levantamento do mastro e acendimento da fogueira e com a queima de fogos.

SÃO JOÃO

Um dos personagens mais significativos do cristianismo, São João Batista nasceu, segundo registros históricos, por volta do ano 5 a.C. em uma pequena cidade próxima à Jerusalém. Judeu, era considerado como um dos principais profetas de seu tempo, anunciando a chegada do Messias.

Nas passagens Bíblicas, João foi aquele que batizou Cristo no Rio Jordão – o termo baptista decorre desta cerimônia, comum a várias religiões e que tem grande notoriedade nas de matrizes cristãs. A festa em sua homenagem, realizada no dia de seu nascimento, em 24 de junho, tem origem na Idade Média em substituição à dedicada ao deus grego Adônis, comemorado no mesmo dia.

SERVIÇO

Evento: 91ª edição da Festa de São João do Tupi

Data: 27 e 28 de junho

Horário de abertura: 11h

Local: Paróquia São José de Tupi – Rua São José, 163 – Tupi – Piracicaba/SP.

Mais informações: (19) 3438 7146

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