O salto da morte em Limeira levantou alguns debates sobre esporte de aventura e responsabilidades- Um relato de uma testemunha publicado nas redes sociais do Portal Novo Momento neste sábado (13) impressionou internautas após a morte da professora de educação física Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante uma atividade de rope jump em Limeira.

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Segundo a testemunha, houve alertas sobre a ausência da corda de segurança antes do salto. A empresa responsável era irregular e não possuía CNPJ. Três instrutores estão presos e a Polícia Civil segue investigando o caso.

Salto da morte 2- prefeitura quer processar governo federal

A Prefeitura de Limeira informou neste sábado (13) que irá processar o Governo Federal por suposta omissão em relação à Ponte do Esqueleto, onde a professora de Educação Física Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, morreu durante uma atividade de rope jump.

Segundo o município, a responsabilidade pela fiscalização e manutenção do local é da União e pedidos de medidas de segurança já haviam sido feitos. Seis pessoas foram presas e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

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