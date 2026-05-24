Após ser acusada de aplicar canetas emagrecedoras de forma irregular, a farmacêutica Beatriz Morais Gonçalves, de 25 anos, se manifestou para esclarecer os fatos e apresentar sua versão sobre o caso.

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Ela foi presa durante uma operação da Polícia Civil em Americana, após denúncias sobre atendimentos realizados em um salão no bairro Morada do Sol.

Durante a ação, foram apreendidas seringas, substâncias usadas para emagrecimento, dinheiro, celular e uma arma. Beatriz foi autuada e segue à disposição da Justiça.

Vídeo- Farmacêutica da caneta se defende

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