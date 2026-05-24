O vereador Juninho Jr Dias (PSD) protocolou uma indicação e um requerimento solicitando estudos e informações da prefeitura sobre ações de apoio e incentivo a iniciativas comunitárias de decoração de ruas durante a Copa do Mundo.

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De acordo com o parlamentar, a proposta busca fortalecer a união entre os moradores, valorizar os bairros e incentivar a participação popular em um dos momentos mais tradicionais da cultura brasileira.

Na indicação, Juninho solicita que a prefeitura realize estudos para promover apoio às comunidades interessadas em organizar decorações temáticas nos bairros, incluindo possíveis ações relacionadas à organização do trânsito, apoio logístico, orientação técnica e incentivo às ações comunitárias.

O requerimento também questiona se já existe planejamento do município para apoio estrutural às iniciativas populares durante o período da Copa do Mundo, buscando compreender como a administração pretende atuar para garantir que essas ações aconteçam de forma organizada e segura.

Fala Jr Dias

“A Copa do Mundo sempre mobiliza as comunidades, aproxima as famílias e fortalece os laços entre os moradores. Nossa proposta é incentivar essas iniciativas que fazem parte da cultura do povo brasileiro e ajudam a valorizar os bairros da nossa cidade”, destaca o autor.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em sessão ordinária. Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta. A indicação será incluída na pauta da sessão ordinária de terça-feira (26) e encaminhada ao Executivo para análise e atendimento.

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