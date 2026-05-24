Usando apenas um celular e o poder da persuasão, Moisés Leal vem faturando alto no TikTok Shop. Em abril, vendeu 4,5 milhões de reais como afiliado e 100 mil produtos vendidos em 30 dias, batendo recorde alcançando o primeiro lugar no mês.

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Segundo dados do Kalodata, plataforma especializada em análise de performance e rankings do TikTok Shop, Moisés Leal já conquistou por 4 vezes o primeiro lugar mensal entre os afiliados que mais venderam no Brasil.”

O influenciador é um vendedor experiente. Sua primeira experiência com vendas foi na infância.

Fala o homem do Tiktok Shop

“Ainda criança, vendia picolé nas ruas. Depois trabalhei como auxiliar de escritório através do programa Jovem Aprendiz, fui vendedor da Polishop, chapeiro em hamburgueria e também técnico em planejamento. Com o tempo, comecei a empreender. Tive barbearia, loja de roupas e loja de eletrônicos. Hoje não atuo mais nessas áreas porque decidi focar totalmente no digital, mas cada experiência, dificuldade e erro ao longo do caminho ajudaram a construir o profissional que me tornei”.

Moisés destaca que muito antes do TikTok Shop existir já estudava comportamento do consumidor, vendas e criação de vídeos com foco em conversão. “Sempre fui apaixonado por vendas e enxerguei nas redes sociais a oportunidade de unir comunicação, influência e performance comercial. Em 2023, me destaquei no Kwai Shop, permanecendo durante meses entre os maiores vendedores da plataforma. Quando o TikTok Shop iniciou sua operação no Brasil, em 2025, adaptei minhas estratégias e rapidamente me tornei o afiliado número 1 da plataforma no país”.

“Atualmente, o maior recorde de vendas do TikTok Shop Brasil pertence ao meu perfil. O primeiro grande marco veio com mais de 65 mil produtos vendidos em apenas 30 dias. Depois, em abril de 2026, quebrei meu próprio recorde ao ultrapassar 100 mil produtos vendidos em um único mês, gerando aproximadamente R$ 4,4 milhões em faturamento para lojas parceiras através do perfil @lealrecomenda”, continua.

Hoje, o vendedor atua fortemente em dois perfis dentro do TikTok: @lealrecomenda, que é totalmente focado em vendas como afiliado, enquanto o @moisesleall é voltado para estratégias, bastidores e ensinamentos sobre criação de conteúdo, viralização e vendas através de vídeos curtos. “Além dos resultados comerciais, também construí uma audiência de mais de 8 milhões de seguidores somando todas as redes sociais, me consolidando como especialista em vendas através de vídeos”.

Ele também ensina pessoas a faturarem alto na plataforma. “Atualmente, também ensino milhares de pessoas a trabalharem com TikTok Shop. Já são mais de 5 mil alunos aprendendo minhas estratégias e métodos para transformar vídeos simples em ferramentas reais de faturamento. Meu objetivo é mostrar que qualquer pessoa, com um celular na mão, estratégia e consistência, consegue mudar completamente de vida através da internet. E essa história está só começando”, finaliza.

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