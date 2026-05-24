As salas de aula da Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) “Profª Neuza Carleto”, no Jardim Esmeralda, estão ganhando novo piso. A Prefeitura executa o serviço de troca de piso nas salas que precisam de manutenção.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O piso atual de borracha está sendo substituído por cerâmico. Quatro salas de aula já receberam a melhoria.

Emei com pisos novos

Diversas equipes seguem com manutenções e obras nas unidades escolares municipais, de acordo com cronograma planejado pela Secretaria de Educação. O objetivo é qualificar os ambientes escolares para as necessidades de convívio e aprendizagem dos alunos.

Leia Mais notícias da cidade e região