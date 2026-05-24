O fim de semana tem sido abalado pela história que seria o Surubão de Trancoso, organizado pelo dono do Banco Máster Daniel Vorcaro, preso depois de ter seu banco liquidado por fraude.

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Várias versões circularam no sábado, mas a informação real é que foi gasto muito dinheiro para promover essa e outras festas.

Segundo a Revista Liberta, os vídeos simplesmente foram exibidos durante reuniões de trabalho de operadores do mercado financeiro. Os vídeos estavam arquivados no celular do Daniel Vorcaro. Eles acharam de bom tom exibir pra todo mundo ver.

Gente graúda no surubão

No Surubão, estavam figuras graúdas do judiciário, da política, do mercado financeiro e artistas. Ainda segundo a reportagem, todo mundo presente na reunião assistiu um “pica das galáxias do judiciário” em ação.

Membros dos três poderes teriam participado, mas nenhum do atual governo. Todos os envolvidos seriam do governo Bolsonaro.

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