Os vereadores Levi Rossi (PRD) e Lucas Leoncine (PSD) participaram na última segunda-feira (18) da abertura do seminário Maio Laranja, realizado no Campus Maria Auxiliadora do Centro Salesiano Unisal, em Americana.

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O seminário integra a programação da campanha nacional “Faça Bonito”, alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, data instituída pela Lei Federal nº 9.970/2000. Com o objetivo de mobilizar a sociedade civil e o poder público, o encontro reuniu cerca de 350 participantes para debater o aprimoramento das políticas públicas de atendimento, a capacitação de profissionais e o fortalecimento da rede de proteção responsável por garantir os direitos e a segurança do público infantojuvenil.

Além dos parlamentares, participaram o prefeito de Americana Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi, a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, o secretário municipal de Educação Vinicius Ghizini e o juiz de Direito Dr. Wendell Lopes Barbosa de Souza.

Os vereadores destacaram a importância da informação e do engajamento da comunidade no enfrentamento do problema.

Fala Levi

“Iniciativas como esse seminário são essenciais para conscientizar as famílias, os educadores e a sociedade em geral sobre a importância de identificar os sinais e, principalmente, de ter a coragem para denunciar. O combate a essa triste realidade exige união e responsabilidade coletiva”, afirmou Levi.

“A exploração e o abuso sexual infantil são crimes cruéis que exigem uma resposta firme e integrada de toda a sociedade. Participar de debates qualificados como este é fundamental para o Poder Legislativo, pois nos permite entender os desafios enfrentados pela rede de proteção e buscar meios para aprimorar as ações no município, garantindo que nossas crianças e adolescentes tenham um ambiente seguro, acolhedor e livre de violências”, destacou Leoncine.

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