O atleta de fisiculturismo e influenciador digital Gabriel Ganley morreu neste sábado (23), aos 22 anos, em São Paulo. A morte foi confirmada pela Integral Médica, marca da qual o jovem fazia parte. A causa da morte não foi divulgada.

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Segundo informações divulgadas pela CNN, Gabriel foi encontrado morto dentro do próprio apartamento, na capital paulista. Em nota, a Integral Médica lamentou a perda do atleta e destacou o impacto dele nas redes sociais e no universo fitness.

Ganley bombava nas redes sociais

Conhecido pelo conteúdo sobre rotina de treinos, alimentação e preparação física, Gabriel acumulava mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais e havia se tornado um dos nomes mais populares entre o público jovem ligado ao fisiculturismo.

O influenciador estava em fase de preparação para disputar o Musclecontest Brasil 2026, marcado para julho, em Curitiba.

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