Teve muita chuva, mas….. O público lotou Centro de Cultura e Lazer (CCL) neste sábado (23) na segunda noite do Celebra Americana, apresentado pelo FÉstival e realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, junto do Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Tudo Vira CultSP e Associação Paulista dos Amigos da Arte (Apaa). Mesmo com chuva, os participantes prestigiaram o show da banda Morada e dos ministérios locais, numa noite de celebração da vida e da fé.

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O festival de música gospel trouxe para Americana shows da cantora Cassiane e da banda Morada, além de ser palco para sete ministérios de igrejas da cidade, em uma ação de valorização dos artistas do município. O evento teve entrada gratuita e arrecadação de pacotes de arroz destinados a famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

“Agradeço o público de Americana por mais um evento de sucesso. As famílias compareceram e mesmo sob chuva prestigiaram nossos artistas e as atrações preparadas com muito carinho pela equipe da Secretaria de Cultura e Turismo”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

O show do Morada teve momentos marcantes com a apresentação dos principais sucessos do grupo, um dos maiores nomes da atualidade no segmento. A apresentação reuniu principalmente o público jovem, em um espetáculo marcado por canções de adoração.

“A presença de vocês confirma que o Celebra Americana nasceu grande e veio para ficar. É uma alegria para nós da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi organizar este evento que valoriza a música gospel, uma das mais expressivas em nosso país”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Evento preparado pra chuva

O Celebra Americana contou com recursos de acessibilidade, como transmissão simultânea dos show em Libras (Linguagem Brasileira de Sinais) e acesso específico para PcDs (Pessoas com Deficiência) na área atrás do palco.

O trecho da Avenida Brasil em frente ao CCL foi interditado para o trânsito, no sentido bairro-Centro, para oferecer mais segurança e conforto ao público presente, que também acompanhou os shows por dois telões estrategicamente posicionados.

Diversas opções gastronômicas foram oferecidas pelos estabelecimentos Poko Loco Pastel, Buenos Burguer, Fernando Crepe, Booze Restaurante, Churros das Meninas, Feltrin Burguer, Dr. Chapa Hotdog e Lanches, Douce Ame e Luz Gastronomia. Os frequentadores puderam curtir ainda o Espaço Kids com brinquedos para as crianças e adquirir peças produzidas por artesãos participantes da Feira Ameriart.

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