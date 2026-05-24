Evento realizado na Unesp, em Botucatu, reuniu setor público, especialistas e empresas para fortalecer respostas integradas aos desafios ambientais

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, participou do No Fire Brasil 2026, maior evento do país dedicado à prevenção e ao combate a incêndios florestais, realizado no final de abril, na Unesp, em Botucatu.

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O encontro reuniu representantes do setor público, especialistas, empresas com o objetivo de debater soluções integradas para proteger florestas, comunidades e territórios diante do avanço das mudanças climáticas.

Durante o evento, a companhia apresentou como a prevenção e o combate a incêndios florestais fazem parte de sua estratégia de sustentabilidade e gestão de riscos, contribuindo para a segurança das pessoas, a conservação dos biomas e a continuidade das atividades produtivas nas regiões onde atua.

Representando a Suzano, o gerente corporativo de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, Luiz Ribeiro Bueno, destacou no painel sobre inovações tecnológicas que a atuação da empresa está estruturada em tecnologia, estrutura operacional robusta e desenvolvimento de pessoas.

Futuro e Suzano

“Para a Suzano, cuidar das florestas é também cuidar das comunidades e do futuro. A prevenção aos incêndios florestais exige cooperação entre empresas, poder público e sociedade. Ao compartilhar experiências, tecnologias e boas práticas, ampliamos a capacidade de proteção dos ecossistemas e geramos valor para os territórios onde estamos presente”, afirma Luiz Bueno.

Com operações florestais distribuídas em diferentes biomas, a companhia investe em sistemas avançados de monitoramento, como detecção via satélite, torres de vigilância, drones e câmeras de longo alcance com inteligência artificial, capazes de identificar focos de incêndio a grandes distâncias. Essas soluções aumentam a eficiência da resposta e reduzem riscos ambientais e sociais.

Além da tecnologia, a Suzano mantém brigadas próprias, planos de auxílio mútuo com órgãos públicos e empresas vizinhas, além de iniciativas voltadas ao engajamento comunitário. Programas como o Guardiões da Floresta reforçam a conscientização e a prevenção em áreas próximas às operações.

Segundo o gerente, períodos prolongados de estiagem e altas temperaturas intensificam a ocorrência de incêndios, muitas vezes de origem humana. “Por isso, buscamos evoluir continuamente nossas práticas, combinando inovação, capacitação e diálogo com a sociedade para fortalecer a proteção das áreas.”, completa.

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