Dois jornalistas de Americana, um da velha guarda e outro empresário da nova geração, estão travando nos bastidores uma batalha para saber quem é mais ‘independente’ com relação à prefeitura local. O veterano pareceu demostrar descontentamento antes do ‘novato’, que parece ter mais poder de ataque por ser dono de um site relevante e um perfil grande no instagram- rede preferida dos políticos- não da população para saber da política.

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O meio político e setores da sociedade organizada tentam entender os movimentos dos dois. A ‘briga’ contra a administração acontece próximo das eleições- pressão sobre o candidato oficial Franco Sardelli (PL)- e a troca temporária do comando da prefeitura.

O novato é conhecido por ter perfil mais agressivo com governos e empresas. Ele lidera o tal ‘consórcio de portais’ que usam do subterfúgio de as vezes um bater com a mão do outro- sempre sob seu comando.

Jornalistas e posicionamento ideológico

O posicionamento ideológico de grupos de mídia no Brasil e no interior (mais) é liberal/conservador. Os jovens que vieram com a internet tendiam a ter postura mais à esquerda, mas a questão monetária e a relação com prefeituras e grandes grupos econômicos se impõe aos poucos. O próprio ‘consórcio de sites’ até hoje não adotou qualquer postura em favor de grupos minoritários, como as comunidades negra, LGBT ou mesmo das mulheres.