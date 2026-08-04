Prefeito Chico anuncia recuperação asfáltica de 4 avenidas

Prefeito Chico anuncia recuperação asfáltica das avenidas Paulista, Centurione Boer, Nicolau João Abdalla e Paschoal Ardito

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O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou, nesta segunda-feira (3), que as avenidas Paulista, Centurione Boer, Nicolau João Abdalla e Paschoal Ardito receberão obras de recuperação asfáltica por meio do programa Asfalto Novo. As melhorias nas quatro vias compreendem aproximadamente 76 mil m² . O cronograma de trabalho será divulgado nos próximos dias.

Com recursos próprios da Prefeitura no valor de R$ 71 milhões, o Asfalto Novo representa o maior programa de recuperação asfáltica da história do município. Os serviços estão sendo realizados em ruas e avenidas que registram alto fluxo de veículos e apresentam maior necessidade de reparos, além de trechos que não recebem serviços de manutenção há mais tempo.

“O programa Asfalto Novo avança agora para mais quatro regiões importantes da cidade. O objetivo é recuperar a malha viária, garantindo mais eficiência no trânsito, segurança dos motoristas e pedestres e qualidade de vida a toda população. Novas etapas do programa também estão previstas, atendendo outros bairros, no maior pacote de investimentos da história de Americana”, afirmou o prefeito Chico.

As intervenções incluem demolição do antigo asfalto, fresagem e aplicação de nova massa asfáltica. Na sequência, os locais recebem nova sinalização de solo e elevação dos poços de visita.

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, destacou a importância das novas frentes de trabalho do programa Asfalto Novo. “A próxima etapa contemplará avenidas que têm um tráfego intenso de veículos e, com as obras de recuperação asfáltica, vão oferecer mais conforto e segurança à população. Estamos atuando em várias frentes de trabalho, com um ritmo acelerado de serviço para atendermos o maior número de vias do município”, disse Adriano.

O programa Asfalto Novo começou em junho, nas regiões do Parque das Nações e Morada do Sol. A Avenida de Cillo também já recebeu as melhorias em julho.

Atualmente, as equipes estão atuando na Rua Fernando Camargo, no Centro, e no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Na sequência, seguirão para as regiões dos bairros Cariobinha, São Manoel, São Vito, Vila Franciscangelis e Vila Dainese.

Os trabalhos nas principais vias da cidade são executados no período noturno, das 20h às 5h, visando diminuir o impacto no trânsito.

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