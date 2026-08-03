Autores e escritores de “SuperCapivara “encontram fãs em Campinas durante turnê nacional

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Os autores e escritores Gabriel Dearo e Manu Digilio levam a turnê de lançamento da HQ SuperCapivara, publicada pela Editora Planeta, a Campinas no dia 16 de agosto. A sessão de autógrafos com os fãs acontece a partir das 14h, na Livraria Leitura do Shopping Parque Dom Pedro.

Com cerca de 30 milhões de seguidores nas plataformas digitais, a dupla transformou o sucesso conquistado nas redes sociais em uma das maiores comunidades de jovens leitores do País.

A obra tem como protagonista Robson, uma capivara preguiçosa e meio molenga que ganha superpoderes para enfrentar a vilã Crocodiva e seu ajudante Capanga, que colocam em prática um plano maluco para expandir a Fábrica do Mal. O título é um spin-off da série de sucesso As Aventuras de Mike, escrita pela dupla e responsável por conquistar milhares de leitores em todo o Brasil.

Misturando humor, ação e muitas situações inusitadas, SuperCapivara apresenta um universo de super-heróis criado pelos personagens Mike e seu melhor amigo, Nando. Com uma narrativa envolvente e ilustrações coloridas, a HQ estimula a imaginação e torna a experiência da leitura ainda mais atrativa para crianças e adolescentes.

O livro integra o Universo Dearo, ecossistema brasileiro de entretenimento infantojuvenil criado por Gabriel Dearo e Manu Digilio. A marca reúne livros, produções audiovisuais, música, teatro e projetos de educação, consolidando personagens e histórias originais que proporcionam momentos de conexão e aprendizado para toda a família.

“Estamos sempre buscando inovar e testar novas possibilidades. A ideia de criar uma HQ veio desse desejo de explorar um novo formato. Como as histórias em quadrinhos têm uma conexão muito forte com os super-heróis, pensamos: ‘e se a Capivara Robson também pudesse ser um super-herói?'”, explica Manu Digilio.

Com uma base de fãs consolidada em Campinas, o evento será a oportunidade para o público conhecer a dupla de perto.

A organização e a produção do evento são da Editora Planeta e da Livraria Leitura.

Após passar por Fortaleza, Recife, São Luís, Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro, Gabriel Dearo e Manu Digilio, encerram, em Campinas, a turnê de sessão de autógrafos de SuperCapivara.

Serviço

Evento gratuito: Sessão de autógrafos com Gabriel Dearo e Manu Digilio

Data: 16 de agosto (domingo)

Horário: 14h

Local: Livraria Leitura do Shopping Parque Dom Pedro – Piso 1

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra – Campinas – SP

Informações: Para participar da sessão de autógrafos, será necessário retirar uma das 300 senhas, que serão distribuídas pela Livrarias Curitiba a partir do dia 9 de agosto, mediante a compra antecipada da HQ SuperCapivara, enquanto houver disponibilidade.

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