A candidata do PT em Americana vereadora Juliana começou a fazer as ‘rodas de conversa’ para se apresentar ao eleitorado da região. O foco dela neste primeiro momento tem sido a RMC (Região Metropolitana de Campinas).

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Desde a semana passada, ela tem ido a encontro com lideranças e trazido deputados federais do PT para participar das ‘rodas’. Sábado passado ela esteve em Monte Mor, Santa Bárbara d’Oeste e Americana.

Na semana passada foi a vez do deputado Jilmar Tato vir para a região. Outro nome que tem caminhado com Juliana é o campineiro Pedro Tourinho, candidato a federal mais votado na cidade em 2022.

Juliana e novas rodas

Esta semana acontecem mais duas novas rodas de conversa. Os ‘convidados’ da vez são os deputados Rui Falcão e o presidente nacional do PT Edinho Silva.