A Secretaria de Saúde de Americana confirmou óbito da febre maculosa em 2026. Trata-se de um homem de 77 anos, morador do Parque Gramado, que estava internado em hospital público e faleceu no dia 17 de julho. O diagnóstico foi confirmado após a emissão do laudo pelo Instituto Adolfo Lutz.

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O caso é autóctone (contraído no próprio município), porém o local exato da infecção ainda será investigado pela equipe do PVCE (Programa de Vigilância e Controle do Escorpião e Carrapato).

Até a última atualização, o município registrou 29 casos notificados de febre maculosa, sendo 18 descartados, nove aguardando resultado e dois óbitos.

Alerta a homens e mulheres

A Secretaria de Saúde orienta a população a evitar locais de risco, como áreas às margens de rios, córregos, lagoas e da Represa do Salto Grande, e se for necessário adentrá-las, adotar cuidados como o uso de roupas claras, colocar as barras das calças dentro das meias, usar botas de cano alto, verificar o corpo a cada três horas e observar sintomas, entre outras medidas.

Americana conta, desde 2006, com o PVCE, que monitora as áreas de risco e mantém placas de advertência à população, alertando sobre a presença do carrapato-estrela nesses locais.