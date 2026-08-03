O vereador Marcos Caetano (PL) recebeu ofícios das secretarias municipais de Obras e Serviços Urbanos, Meio Ambiente e de Assistência Social e Direitos Humanos em resposta ao requerimento nº 718/2026, no qual solicitou à prefeitura informações e providencias sobre a retirada de lixo e a realização de poda de árvores na Avenida Bandeirantes, no entroncamento com a Avenida da Saudade e Rua Carioba.

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No requerimento, o parlamentar relatou que moradores dos bairros próximos e motoristas que trafegam pelo local apontam a existência de grande quantidade de lixo descartado no local. Ainda de acordo com os relatos, durante o período noturno permanecem no local vários moradores em situação de rua, sob o pontilhão no Viaduto Centenário, no entroncamento das referidas vias. De acordo com Marcos Caetano a situação tem causado transtornos aos pedestres, uma vez que o lixo espalhado dificulta a utilização do calçamento, além de comprometer as condições de higiene, limpeza urbana e segurança do local.

Ainda no documento Marcos Caetano apontou diversas reclamações referentes aos galhos das árvores existentes ao longo da Avenida Bandeirantes. Na resposta, o poder executivo afirma que a poda das árvores no referido local está em andamento e que as ações de limpeza e poda realizadas pela secretaria de Meio Ambiente já garantem a segurança de motoristas e pedestres na região, visto que a sinalização de trânsito se encontra dentro das normas vigentes.

 

Sobre os relatos de pessoas em situação de rua vivendo sob o viaduto a secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos informa que o local é contemplado rotineiramente pelas ações de monitoramento e abordagem social realizadas pela equipe técnica do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.

 

Ainda de acordo com a pasta, embora o local apresente acúmulo de entulhos, nas abordagens e monitoramentos realizados até o momento não foi constatada a permanência de pessoas em situação de rua no referido espaço, não havendo, portanto, registro de atendimento ou encaminhamento decorrente das visitas realizadas.

Marcos Caetano

Fala Marcos Caetano

“Recebemos diversas reclamações sobre o acúmulo de lixo e a falta de poda das árvores na Avenida Bandeirantes. Estamos cobrando providências da Prefeitura para garantir mais segurança, limpeza e melhores condições de circulação para motoristas e pedestres”, comentou Marcos.

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