O vereador Marcos Caetano (PL) recebeu ofícios das secretarias municipais de Obras e Serviços Urbanos, Meio Ambiente e de Assistência Social e Direitos Humanos em resposta ao requerimento nº 718/2026, no qual solicitou à prefeitura informações e providencias sobre a retirada de lixo e a realização de poda de árvores na Avenida Bandeirantes, no entroncamento com a Avenida da Saudade e Rua Carioba.

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No requerimento, o parlamentar relatou que moradores dos bairros próximos e motoristas que trafegam pelo local apontam a existência de grande quantidade de lixo descartado no local. Ainda de acordo com os relatos, durante o período noturno permanecem no local vários moradores em situação de rua, sob o pontilhão no Viaduto Centenário, no entroncamento das referidas vias. De acordo com Marcos Caetano a situação tem causado transtornos aos pedestres, uma vez que o lixo espalhado dificulta a utilização do calçamento, além de comprometer as condições de higiene, limpeza urbana e segurança do local.

Ainda no documento Marcos Caetano apontou diversas reclamações referentes aos galhos das árvores existentes ao longo da Avenida Bandeirantes. Na resposta, o poder executivo afirma que a poda das árvores no referido local está em andamento e que as ações de limpeza e poda realizadas pela secretaria de Meio Ambiente já garantem a segurança de motoristas e pedestres na região, visto que a sinalização de trânsito se encontra dentro das normas vigentes.

Sobre os relatos de pessoas em situação de rua vivendo sob o viaduto a secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos informa que o local é contemplado rotineiramente pelas ações de monitoramento e abordagem social realizadas pela equipe técnica do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.

Ainda de acordo com a pasta, embora o local apresente acúmulo de entulhos, nas abordagens e monitoramentos realizados até o momento não foi constatada a permanência de pessoas em situação de rua no referido espaço, não havendo, portanto, registro de atendimento ou encaminhamento decorrente das visitas realizadas.

Fala Marcos Caetano

“Recebemos diversas reclamações sobre o acúmulo de lixo e a falta de poda das árvores na Avenida Bandeirantes. Estamos cobrando providências da Prefeitura para garantir mais segurança, limpeza e melhores condições de circulação para motoristas e pedestres”, comentou Marcos.