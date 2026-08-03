Um homem que bateu na ex-namorada foi detido em ação da Polícia Militar em Sumaré este domingo. O ataque aconteceu ainda na madrugada na rua Cuiabá, Jd Nova Veneza. Ele ainda agrediu a filha da vítima, de apenas 2 anos.

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O homem que bateu tem 30 anos e a equipe policial foi acionada via 190 para atender a uma ocorrência de violência doméstica no bairro.

Bateu e ainda tinha medida protetiva

No local, a vítima relatou que o ex-companheiro descumpriu medida protetiva de urgência, dirigiu-se à residência em estado de embriaguez, tentou invadir o imóvel, proferiu ameaças de morte e a agrediu, assim como sua filha de 2 anos.

As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico no UPA Makarenco e, posteriormente, as partes foram conduzidas ao Plantão Policial de Sumaré, onde a autoridade de polícia judiciária ratificou a prisão em flagrante pelos crimes apurados. O indivíduo permaneceu preso à disposição da Justiça.

OUTRO CASO : ROUBO DE VEÍCULO

Logradouro: Rua Canaã, Jd. Dulce, Sumaré Indiciado: (26 anos/28 anos)

Na madrugada de domingo (2), a equipe policial foi acionada via 190 para averiguar um veículo aparentemente abandonado em via pública.

Durante a averiguação, a equipe constatou que havia dois homens no interior do veículo e localizou um simulacro de arma de fogo. Após consulta, foi constatado que o carro era produto de roubo, os dois indivíduos foram conduzidos para delegacia onde as vítimas compareceram e reconheceram os abordados como autores do roubo do automóvel. As vítimas também relataram que foram agredidas durante a ação criminosa.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde a autoridade de polícia judiciária ratificou a prisão em flagrante pelo crime de roubo. O veículo foi restituído ao proprietário e os indivíduos permaneceram à disposição da Justiça.